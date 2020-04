Sprookje op IC: 'Het mooiste moment uit mijn leven'

De 62-jarige Schüyer was echter niet van plan om ongehuwd het leven te verlaten. Hij had nog één wens en vroeg zijn ex-vrouw daarom nogmaals ten huwelijk. "De hemelpoorten gingen open voor mij. Dat ik terug moest gaan om het huwelijk te voltrekken. Zo voelde het voor mij", zegt Schüyer nog in zijn IC-bed.

'Mooiste moment uit mijn leven'

Het personeel van het WZA zette alles op alles om de droom van hun patiënt waar te maken. Er werd een trouwambtenaar en een taart geregeld. Vier ic-medewerkers tekenden als getuige. "Het was het mooiste moment uit mijn leven. Het is onvoorstelbaar wat ze in een korte tijd in het ziekenhuis hebben bewerkstelligd. Daar zouden wij een half jaar over doen", zegt een nog zacht pratende Schüyer.

Tweede keer

Schüyer trouwde met de 48-jarige Carlina Marlia Schüyer-Boekstaaf met wie hij in 2009 jaar ook al in het huwelijksbootje was gestapt. In 2016 gingen ze uit elkaar. "Een jaar daarvoor had ik mijn eerste hartstilstand gehad. Ze begreep niet hoeveel impact dat had en ik vertelde daar ook niet over. We raakten daardoor steeds verder uit elkaar omdat het begrip van beide kanten er niet was", zegt Schüyer. "Maar langzamerhand ging het beter en hebben we toch weer voor elkaar gekozen."

'Wil weer vechten voor mijn leven'

Het huwelijk lijkt Schüyer goed te doen. Tijdens het interview zit hij er alweer een stuk levendiger bij dan tijdens de ceremonie op de intensive care. "Het gaat inderdaad beter met me. Ik wil weer vechten voor mijn leven, mijn vrouw en mijn gezin", zegt Schüyer die ontzettend blij is met de zorg die hij in het WZA heeft gekregen. "Zo menswaardig. Ik wil het WZA en ook de gemeente Assen heel erg bedanken."