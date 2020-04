Drentse gemeenten werken dit weekend aan sportprotocol

Het Kabinet heeft gemeenten gevraagd om dit voor verenigingen mogelijk te maken en hen te ondersteunen in deze coronatijd. In Drenthe hebben de gemeenten besloten dit gezamenlijk op te pakken via de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG).

Veiligheid

Burgemeester Roger de Groot van De Wolden is voorzitter van de portefeuille Sport binnen de VDG: "Het is fijn dat er voor kinderen en jeugd tot 18 jaar weer mogelijkheden komen om samen te sporten. Het houdt je gezond en fit en het is een welkome afleiding in tijden waarin niet zoveel

andere activiteiten kunnen plaatsvinden. We moeten alleen wel zorgen dat het veilig kan, dat er begeleiding is en dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM."

Buitenbaden

Er is al een landelijk protocol gemaakt waar gemeenten mee aan de slag kunnen. Dit weekend wordt dit door de Drentse gemeenten vertaald naar lokale richtlijnen en protocollen. Daaruit moet ook duidelijk worden of buitenzwembaden open kunnen gaan. De VDG wil verenigingen voor 29 april informeren over de richtlijnen.

Volgens de Drentse gemeenten kunnen sportaanbieders in de tussentijd zich al voorbereiden op het weer opstarten van de activiteiten voor jeugd, daarvoor kunnen ze vooralsnog de landelijke richtlijnen aanhouden.