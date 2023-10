Niet thuis videobellen met je partner of ouder op missie, maar in het theater

Je kunt natuurlijk prima thuis op de bank videobellen met je man of vrouw die op missie is in Litouwen. Maar met z'n allen videobellen en daarna naar de dierentuin is leuker. Dus organiseerde de 43 Gemechaniseerde Brigade samen met vrijwilligers van de thuisfrontafdeling van Defensie een dag voor de gezinnen van de militairen van de Johannes Postkazerne in Havelte.

"Papa ik hou van je. Love You. Mama ik mis je zo waren wel de meest gehoorde kreten van kinderen in de grote theaterzaal. Kreten van ontroering, bijval en applaus van vijfhonderd partners en kinderen en vrienden klinken regelmatig.

Voor de moeder die haar zoon mist en trots op hem is. Voor de zoon van wiens vader dit de laatste missie is en gisteren 60 jaar is geworden. Voor de moeder die nu in Litouwen zit en aan haar zoon vraagt hoe de nieuwe vishengel voor z'n verjaardag bevalt. "Hoe weet jij dat?", roept zoonlief terug in de microfoon en de camera.

Ook veel lachen

Naast af en toe een traan wordt er ook veel gelachen. Ook in in de foyer van het theater staat een scherm waar de thuisblijvers regelmatig de microfoon pakken en via de camera contact hebben met hun geliefden in Litouwen.