Provincie peilt stemming over plannen N34 en verkeersplein Gieten: wat zijn de opties?

Wat zorgt voor een betere doorstroming rond het verkeersplein Gieten? Is verdubbeling nodig, en hoeveel kilometer? Aanwonenden van de N34 mogen komende week, op speciaal georganiseerde inloopbijeenkomsten, hun mening geven over de toekomst van de veelbesproken weg. De drie aanspreekpunten van Gieten, Eext en Gasselte laten alvast hun licht schijnen over welke afslag de provincie zou moeten nemen.

Hans Rozenveld (Gieten), Gezinus Martens (Eext) en Jan van Zomeren (Gasselte) vertegenwoordigen hun dorp in de N34-discussie en zijn het in grote lijnen eens. De doorstroming op het verkeersplein Gieten is een doorn in het oog en de aanpak hiervan is prioriteit nummer één.

"Het begint 's ochtends al, je staat vanaf half zes in de rij", beklaagt Rozenveld zich in het Radio Drenthe-programma Cassata over het filerijden.

Eensluidende boodschap: 'Pak het verkeersplein aan'