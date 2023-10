De Week van Drenthe: Aardbeving in Hooghalen en een schietpartij bij het Larikspark in Assen

Recreatiepark Parc Sandur in Emmen gaat op de schop en in Hoogeveen willen ze de criminaliteit steviger te lijf gaan. In dit overzicht lees je de hoogtepunten van het nieuws in Drenthe van afgelopen week.

Hooghalen werd zondagavond rond 22.00 uur opgeschikt door een aardbeving. Met een kracht van 1,9 op de schaal van Richter ging het om een kleine beving. Er is na de aardbeving één schademelding binnen gekomen bij de Commissie Mijnbouwschade. "Niet meer als een kleine onweersbui", zo omschrijft een inwoner van Hooghalen de aardbeving.

Onrust om cocaïnegebruikers bij voetbalclub

Voor de voetbalvereniging uit Musselkanaal was het een week om snel te vergeten. Een speler van de club is twee jaar geschorst nadat hij in de spelersbus betrapt is op het versnijden van coke na een uitwedstrijd tegen Annen. Als gevolg daarvan leggen ook de hoofdtrainer, de leider, de grensrechter en de verzorger per direct de taken neer. Vandaag werd bekend dat Geert van der Tuuk uit Emmer-Compascuum de taak als hoofdtrainer voorlopig op zich neemt.

Uitbreiding Parc Sandur

Recreatiepark Parc Sandur in Emmen krijgt er bijna 100 vakantiewoningen bij. De afgelopen twee jaar werd er al veel vernieuwd op het vakantiepark. Dit jaar worden er nog vier padelbanen aangelegd en er zijn ook nog plannen voor de bouw van een grote overdekte speeltuin. Het is nog niet bekend wanneer er wordt gestart met de bouw van de huisjes, hiervoor moet de gemeente eerst een vergunning verlenen.

Schietpartij in Assen

Woensdagavond raakte een 24-jarige Assenaar zwaargewond bij een schietpartij in de Asser wijk Lariks. Het slachtoffer is met meerdere schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Even later werden in de omgeving vijf verdachten aangehouden en donderdag kwam daar nog een zesde bij. De politie zegt daarnaast dat er twee fietsen en twee auto's in beslag zijn genomen. "Wij vermoeden dat deze op een of andere manier een rol hebben gespeeld bij het schietincident", vertelt een woordvoerder.

'Situatie Hoogeveen zorgwekkend'