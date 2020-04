Jetta Klijnsma maakt zich zorgen: durf op tijd om hulp te vragen

Daar maakt de Commissaris van de Koning maakt zich naar eigen zeggen het meest zorgen om: dat mensen niet op tijd om hulp durven vragen. "Het blijft soms moeilijk om te erkennen dat het fijn zou zijn als iemand je komt helpen."

Lees ook:

In je piere uppie

Ook maakt ze zich zorgen om alleenstaanden. "Ik ben bang dat mensen vereenzamen. Het leven is soms wel hartstikke zwaar als je in je uppie bent." Maar gelukkig zijn de Drenten volgens haar creatief in het vinden van oplossingen en zo toch bij elkaar langs te kunnen komen. "Ze zetten dingen bij je op de stoep, die je kan pakken, zodat je niet dichtbij elkaar staat. Je kan ook over de heg met elkaar praten met twee meter ertussen. Ik zie dat hier veel gebeuren."

Verder erkent ze dat er momenteel veel eenzaamheid is in de zorg. "Daar is het een eenzaam avontuur, want er kunnen vaak geen bezoekers komen", vertelt ze bezorgd. "Ik hoop wel dat als dit weer achter de rug is, iedereen weer adem haalt en alles langzaam oppakt."

Hou vol!

Ze vraagt de Drenthe vol te houden in deze periode. "We moeten niet allemaal tegelijkertijd ziek worden, want we hebben nog geen vaccin." Ze benadrukt dat ook met Koningsdag dit aan de orde is en ook het koninklijk gezin gewoon thuis blijft. "Wel kunnen we om tien uur buiten het Wilhelmus zingen en om vier uur de Nationale Toost uitbrengen. Dat vind ik een mooi voorbeeld van hoe we allemaal samen deze crisis te lijf gaan."

Ook 4 en 5 mei zien er dit jaar anders uit. In haar nieuwjaarstoespraak kondigde ze aan dat dit het jaar van 75 Jaar Vrijheid zou worden. "Wij zijn gewend het te herdenken in Westerbork, maar dat kan nu niet. Dat geldt ook voor 5 mei. Het enige wat ik kan doen, is 's nachts om twaalf uur de vrijheidsvlam ontsteken aan de Kop van de Vaart in mijn uppie."

Jetta Klijnsma maakt zich zorgen over mensen die geen hulp durven vragen

En wil je de hele uitzending van Cassata terugluisteren? Hier vind je beide uren van de uitzending terug.

Abonneer je op deze podcast

De Cassata-podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.

| iTunes / Apple Podcasts | Google Podcasts | Stitcher | Spotify | TuneIn |