Inwoners Dwingeloo krijgen 'Soep voor Zondag' van leden Brug-Es kerk

Ilonka Reyneveld is de aanstichter van de actie. Ze is lid van de kerkgemeenschap. "Toen de coronacrisis begon waren we aan het brainstormen over hoe we als kerkgemeenschap mensen zouden kunnen helpen. Daaruit zijn de 'Helpende Handen' ontstaan. Vijfentwintig vrijwilligers doen van alles. Kaartjes sturen naar de mensen bijvoorbeeld en tekeningen laten maken door de kinderen voor ouderen. We hebben actie gevoerd voor de voedselbank en paaseitjes uitgedeeld."

Soep op zondag

En nu dus een soepactie. "We wilden iets doen met eten. Toen kwam ik op het idee van een soepje voor de zondag. Mensen konden soep voor zichzelf soep kopen of voor familie of buren. Een klein gebaar. Zo van: we zijn er voor elkaar."

De soep is gekookt door docent Bert Staal van het Drenthe College. Inwoner van Dwingeloo en jarenlang kok. "Ik heb zo'n zestig liter groente- en tomatensoep gemaakt. Daar zit natuurlijk de liefde van de kok in. Voor de rest heb ik de gehaktballetjes zelf gedraaid en er groente in gedaan. En de tomatensoep zal voor de calorieën niet helemaal goed zijn, maar wel lekker."

Vrijwilligers brengen de soep rond. Jenda Pierik en haar dochter Dione doen dat. Ze bellen aan en nemen afstand. Om het coronavirus op wat voor manier dan ook geen kans te geven. Moeder en dochter krijgen vooral blije reacties onderweg. Veel ouderen komen, vanwege het coronavirus, de deur niet uit. Of alleen maar voor een boodschap. "Het is gewoon heel leuk om de reacties te zien als we langs komen", zegt Dione. Jenda en Dione leveren de soep in bakjes af bij de voordeur.

Een beetje vrolijkheid

En dat is waar de vrijwilligers het voor doen zegt initiatiefnemer Ilonka Reyneveld. "Het zijn vooral oudere mensen. Het is heel stil voor ze. Je merkt dat mensen toe zijn aan een beetje afleiding en aan wat vrolijkheid."

Lumina Wink-Kruithof bijvoorbeeld. Ze is in de negentig en samen met haar man Harm komen ze bijna nergens meer. Alleen boodschappen doen. "Als het straks weer mag, dan ga ik met Harm weer naar de winkel. Harm met een karretje en ik met mijn rollator. Dan zeg ik wat we hebben moeten. De boodschappen gaan dan weer in de fietstas. En dan weer naar huis. We redden ons wel."

Bert Staal heeft al de vraag gekregen of hij geen toetjes kan maken. Hij denkt er over na. De leden van de Brug-Es kerk stoppen, zolang het coronavirus zorgt voor beperkingen, voorlopig niet met hun acties. Er komt volgens Ilonka Reyneveld vanzelf weer wat nieuws.