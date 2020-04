Jeep Posthumus, boef, levensgenieter en kampbewoner

Middenin de woestenij en de armoede en tussen de plaggenhutten op het Roderveld wordt in 1892 Jeep Posthumus geboren. Het grote, samengestelde gezin waarin hij opgroeit verhuist vaak en Jeep woont op verschillende plekken in het noorden. "Als Jeep zelf volwassen is komt hij in Roden terecht, en woont dan zeker twintig jaar lang in een woonwagen. Hij was een handelaar, dan was het vaak reizen, van het ene woonwagenkamp naar het andere." Dat zegt Abel Darwinkel. Hij is de uitgever van 'Jeep. Van kamp tot kamp'.

Het, vanwege de coronacrisis, stilletjes uitgekomen boek is geschreven door de kleinzoon van Jeep: Joop Posthumus, en zijn vrouw Geppy. Darwinkel, die in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen het verhaal doet, vertelt: "Ze hebben jaren onderzoek gedaan, mede met behulp van oproepen in de krant en ook aan de hand van de herinneringen van de jongste zoon van Jeep, die Egbert heette."

Bijna een marechaussee vermoord

Het boek gaat over een tijd waarin de paardenhandel floreerde, er twee oorlogen waren, mensen rondtrokken in woonwagens en waarin in korte tijd ontzettend veel veranderde. Boven alles gaat het boek over het spraakmakende leven van Jeep Posthumus zelf. Volgens de nazaten 'een bijzondere man die leefde in een bijzondere tijd', volgens tijdgenoten een sluwe handelaar en een misdadiger. Hoe kwam hij aan die reputatie?

Darwinkel: "Het boek zit vol met anekdotes. Jeep had er moeite mee zich aan wetten en regels te houden. In zijn tijd veranderde er nogal wat; mocht niet meer wat in zijn jeugd wel gebeurde, stropen bijvoorbeeld." We lezen dat Jeep ervan hield de sterke arm van de wet om de tuin te leiden, en dat gebeurde dan ook volop. Maar volgens Darwinkel ging hij ook wel eens de grens over. Zo slaat hij in 1926 op de Rodermarkt een marechaussee in elkaar (oorzaak drank), die het maar ternauwernood overleeft.

Drie kampen tijdens de oorlog

"In de Tweede Wereldoorlog veranderen de wetten natuurlijk ook. Jeep is ook slachter, en dat mag dan niet. Hij verkoopt een schaap en de koper eist dat Jeep 'm komt slachten. Waarschijnlijk is er verraad in het spel want de Duitsers wachten Jeep op." Hij wordt opgepakt en komt in respectievelijk Kamp Amersfoort, Kamp Oranje en Kamp Vught terecht. "Op een gegeven moment weegt hij nog maar 40 kg. En dan mag hij eruit, als hij zelf de poort kan bereiken, dat lukt hem. Zijn straf moet hij uitzitten in Veenhuizen. Zijn kameraden uit de gevangenis duiken later bij hem onder in Nieuw-Roden."

In 1989 kwam ik voor mijn werk bij een klant. Ik stelde mij voor, en hij vroeg meteen of ik familie was van Jeep Posthumus. Toen ik de vraag bevestigend beantwoordde, riep hij: 'D'r uut!!!'" Kleinzoon Joop Posthumus in het boek

Een boef in meerdere opzichten

De hamvraag: wat was Jeep nou? Een lieve opa en een charmante verhalenverteller? Een vrijbuiter of een misdadiger? "Het was bovenal een mens. Een boef, zowel in goede als in slechte zin van het woord." stelt Darwinkel. "En sommige dingen zijn ook gewoon heel grappig. Hij wordt opgepakt in de kroeg. Hij vraagt aan de politie of hij paard en wagen mag meenemen naar het bureau. Dat mag, mits hij langzaam tussen de politie in blijft rijden. 'Ho Ho Ho!' roept Jeep naar het paard, dat hij in het verleden allang heeft geleerd, als hij 'hohoho' roept, het paard harder moet gaan lopen. Het paard loopt aldoor harder, en de politie denkt dat Jeep er niks aan kan doen. Dat zijn grappige verhalen. Maar een marechaussee op de Rodermarkt bijna doodmaken, dat is zwaar crimineel."

Het hele gesprek met Abel Darwinkel is te horen in Drenthe Toen. Zondagmiddag 26 april, 14.00-16.00 uur.