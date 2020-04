Schoenenwinkel in Assen test coronamethode voor landelijke keten

Edward Doornbos, algemeen directeur van Ziengs, is trots op wat er in Assen is neergezet. "We kijken in Assen hoe klanten reageren op onze maatregelen. Als het een succes is, dan gaan we dit ook doen in alle 81 winkels in het land."

Verrijdbare schermen

In de winkel zijn onder meer ruimtes afgebakend met markeringen op de vloer, bij de ingang van de winkel hangt een doseerapparaat met ontsmettingsmiddel en er zijn maskers voor personeel, waarbij het gezicht van de medewerkers wel zichtbaar blijft. "We hebben schoenlepels zodat we die kunnen uitgeven en weten hoeveel klanten er in de winkel zijn", vertelt Doornbos. "Daarnaast hebben we rondom het passen zones gemaakt van anderhalve meter." De winkel zet verder nog verrijdbare schermen in met gleuven waar klanten hun voeten door kunnen steken, zodat het winkelpersoneel bijvoorbeeld nog wel voeten kan opmeten.

Voor Doornbos is het de uitdaging om afstand te bewaren, zonder afstandelijk te zijn. "De aanwijzingen in onze winkel proberen we zo leuk en vriendelijk mogelijk te formuleren en we proberen op een veilige, maar toch prettige manier met onze klanten in contact te komen."