Gewonde op straat in centrum Assen, drie verdachten aangehouden

Aan de Drostenlaan in het centrum van Assen is vanavond iemand gewond aangetroffen. Volgens omstanders ging hier een geweldsincident aan vooraf.

De politie werd even voor 21.15 uur opgeroepen en reed met meerdere dienstwagens naar de locatie. De politie heeft drie verdachten aangehouden. De aanleiding voor het vermeende geweldsdelict is nog onduidelijk. De gewonde hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De Drostenlaan is al langer een bron van onrust, zo erkende de gemeente onlangs na vragen van RTV Drenthe. Omwonenden klagen over onveilige situaties. Groepjes jongeren zouden zich er regelmatig ophouden en drugs dealen. Volgens een gemeentewoordvoerder houdt de politie inmiddels vaker een oogje in het zeil.