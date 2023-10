Gewonde op straat in centrum Assen, vermoedelijk na geweldsincident

Aan de Drostenlaan in het centrum van Assen is vanavond iemand gewond aangetroffen. Volgens omstanders ging hier een geweldsincident aan vooraf.

De politie werd even voor 21.15 uur opgeroepen en reed met meerdere dienstwagens naar de locatie. Of er een verdachte is aangehouden, is niet bekend. Ook de aanleiding voor het vermeende geweldsdelict is onduidelijk.