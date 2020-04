Zo overleef je Woningsdag!

Hang de vlag uit

Begin de dag met het uithangen van de vlag. Koningsdag is een van de paar spaarzame dagen in het jaar waarop we de Hollandse driekleur mogen laten wapperen. Dus pak die kans. Zorg ervoor dat je 'm voor 09.45 uur hebt hangen, als het luiden van de klokken begint. Dat doen we dit jaar in heel Nederland.

Trek iets oranjes aan

Vervolgens hul je je in oranje, zoals je elke Koningsdag zou doen. Oranje pruiken, slingers, brillen. Het kan niet gek genoeg, zeker niet binnen de vier muren van jouw woning. Je staat alleen maar voor gek voor jouw familie. Dus pak ook maar dat potje schmink erbij, en smeren met die nationale driekleuren. Ja, vaders, jij ook!

Speel oud-Hollandse spelletjes

Begin een oud-Hollands spelletjestoernooi. Voor spijkerpoepen heb je alleen maar een fles, touw en - je voelt hem aankomen - een spijker nodig. Koekhappen moet ook lukken, met draad, koek en een blinddoek. En als je een béétje waardig gehamsterd hebt de afgelopen tijd, kun je aan 't blikgooien.

Veins een vrijmarkt

Is koning spijkerpoepen bekend? Veins dan een vrijmarkt. Je kunt vast nog wel iets slijten aan je broertje, zusje, vader, moeder, vriend of vriendin. Of ga voor échte winst en begeef je met je kleedje op de 'digitale kleedjesmarkt', een van de virtuele activiteiten van de KBOV dit jaar.

Proost op de koning

Zakken gevuld? Rust een beetje uit op de bank, proost op de verjaardag van onze koning met een oranjebittertje en eet een oranje tompoes. Doe dat alles rond een uurtje of vier, tijdens de nationale toost op tv. Proost Willem!

Dans op Armin van Buuren

Om de dag perfect af te sluiten zet je een live-opname van een show van Armin van Buuren op. Zo haal je de favoriete deejay van de koning in je woning.