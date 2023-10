Drentse bierbrouwers: teken de petitie tegen dubbele bierbelasting

Hoe meer alcohol een lokaal gebrouwen biertje bevat, hoe hoger de prijs moet worden. Althans, als het aan Den Haag ligt. Want het kabinet is op zoek naar geld en wil een extra belasting op speciaalbieren. En hoe hoger het alcoholpercentage, hoe hoger de belasting (accijns). De gezamenlijke Nederlandse brouwers zijn een petitie gestart tegen de in hun ogen 'dubbele' bierbelasting.

Henk Timmerman van brouwerij Maallust in Veenhuizen: "We kregen al een accijnsverhoging per 1 januari en daar komt nu een extra belasting bovenop, oplopend op de sterkte van het bier. Dat zul je bij ons tafelbier of een blonde niet zo merken, maar wel bij de tripels en quadrupels, want die zitten tussen de acht en tien procent. Als mijn productie gelijk blijft ben ik dit jaar een ton aan accijns kwijt en volgend jaar bijna anderhalve ton!"

Dubbeltjes duurder

De gezamenlijke speciaalbierbrouwers, verenigd in belangenorganisatie CRAFT, hebben uitgerekend dat een flesje of blikje tripel al snel dubbeltjes duurder gaat worden. Bert Calkhoven, eigenaar van brouwerij De Gulzige Gans in Coevorden, is een van de indieners van de petitie. Zijn bier Kachel met tien procent alcohol wordt fors duurder.

Voor het idee: hij brouwt slechts 180 liter per week. Daar betaalt hij nu 79,60 euro accijns over. In 2024 wordt dat 144,90 euro. "Dat is voor alleen dit brouwsel al 65 euro meer. Ik ben er wel van geschrokken. Het is in sommige gevallen 40 euro meer. Dat kun je niet allemaal doorberekenen naar de klant."

En als de belastingverhoging nu het enige was...

Timmerman van Maallust maakt zich grote zorgen. Niet alleen voor z'n eigen bedrijf maar ook voor veel van zijn nog kleinere lokale brouwcollega's. "Eerst hadden we corona en geen omzet, toen volgde voor velen -ook voor ons- nog een belastingschuld. De torenhoge inflatie en grondstoffen die fors duurder worden. En daar bovenop deze dubbele bierbelasting."

Duurder dan in Duitsland en België

De brouwerijen en horeca zien in de grensprovincie steeds meer van hun klanten en gasten de grens overgaan om daar hun bier te kopen, zegt CRAFT. Als per 1 januari de dubbele belastingverhoging doorgaat, dan betalen we straks in Nederland ruim 80 procent meer bierbelasting dan in België en maar liefst 360 procent meer dan in Duitsland, zo heeft de belangenorganisatie berekend.

Halen bij de verkeerde doelgroep

"Of het kabinet nou op zoek is naar geld of dit doet uit alcoholpreventiebeleid, in beide gevallen gaat het om de verkeerde doelgroep. Speciaalbieren worden niet door de jeugd gedronken maar door oudere liefhebbers. Vooral de zwaardere bieren, dat drink je als wijn. Rustig en daar geniet je van. Je drinkt geen vier quadrupels achter elkaar op", legt de Asser caféhouder en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Drenthe Geert te Velde uit.

"Ook de horeca is genoeg getroffen door corona en daarna de inflatie met hoge prijsstijgingen, hoge energieprijzen en krapte op de arbeidsmarkt." Een biertje op het terras wordt dus duurder? "Als je hetzelfde rendement wil houden zal dat moeten. De rek is er wel uit." En dan? "Ik denk niet dat speciaalbierdrinkers nu minder geld uit gaan geven aan hun bier, ik denk wel dat ze wat minder vaak naar de kroeg zullen gaan."

Biermotie

Ook de Drentse politiek maakt zich druk om de accijnsverhoging en de toekomst van de lokale brouwerijen. Het is wel een streekproduct dat onder druk komt te staan, zegt Harry Omlo van JA21. Bijna in de volledige Provinciale Staten werd onlangs een motie van hem aangenomen tegen de gestapelde accijnsverhoging op speciaalbieren. Gedeputeerde Willemien Meeuwissen gaat aan het kabinet laten weten dat het plan van tafel moet. Het argument: blijf van onze streekproducten af.