Virus daagt Hurry-Up uit: 'Kunnen we weer bovenin meedraaien?'

"Een sneu gezicht. Normaal hadden we vandaag een belangrijke wedstrijd om het landskampioenschap gespeeld." Technisch manager van Hurry-Up Manuel Kremer tuurt naar de dichte sporthal in het dorp. "We hadden tenminste drie keer in een uitverkocht huis gespeeld. Ook konden we rekenen op een gunstige loting in de kwartfinale van de beker."

In maart werd het seizoen afgebroken en later niet meer hervat. "We hebben ervoor gekozen, in tegenstelling tot competitiegenoten, om aflopende contracten niet direct te laten ontbinden", legt Kremer uit. "Deze lopen eind mei af. We doen een beroep op het begrip van de spelers voor de situatie. Een aantal van hen heeft zelfs gezegd dat we de laatste maand niet hoeven uit te betalen."

Noah van Wieringen

"Je kunt als club de belangrijkste wedstrijden van het jaar niet spelen. Dan loop je heel veel inkomsten mis", noemt Kremer een probleem van Hurry-Up. Ook is niet zeker wanneer het volgende seizoen in de BENE-League kan starten. De financiële en sportieve onzekerheden zorgen tijdens contractonderhandelingen voor veel vertraging. "Voorgaande jaren hadden we in februari en maart het grootste gedeelte van de ploeg al rond."

Noah van Wieringen is tot nu toe de enige versterking van Hurry-Up. Kremer, die tijdens gesprekken wordt bijgestaan door Marco Rijsdijk, heeft met Sander Bos (17) en Harm Meijer (19) weten te verlengen. Van de Tsjech Jakub Kastner wordt afscheid genomen. "Je kunt geld maar één keer uitgeven", licht Kremer toe. "Het is mooi dat we jonge jongens het vertrouwen kunnen geven."

Budget

"Normaal gesproken als je een speler interessant vindt nodig je hem uit en doet hij een proeftraining mee. Dan kan hij sfeer proeven bij de vereniging en het team. Dat is nu niet mogelijk", vertelt de oud-doelman van de Zwartemeerders en E&O.

De grootste uitdaging na de zomer is volgens Kremer simpel te omschrijven: "Budget. Je weet niet hoe het gaat zijn als we bijvoorbeeld zonder publiek moeten gaan spelen. Dan missen we heel veel inkomsten. Dat is voor een club als Hurry-Up, waar 500 tot 600 mensen komen kijken, een hard gelag."

Top-4

"Natuurlijk staat er na de zomer een ploeg", besluit Kremer. Die voor het tv-interview is uitgeweken naar een pleintje achter de hal in Zwartemeer. "Alleen de vraag is: kunnen we meedraaien bovenin en weer een aanval op de top-4 doen. Dat weet ik niet. Dat ligt aan behoorlijk veel factoren."