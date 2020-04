Gevangenen Veenhuizen sturen kaartjes naar ouderen

Gedetineerden in de gevangenis in Veenhuizen hebben kaartjes gestuurd naar verzorgingstehuis De Wiekslag in Norg. In totaal zijn er 119 kaartjes verzonden.

De gevangenen hebben daarin een boodschap geschreven om de bewoners van het zorgcentrum - die geen bezoek mogen ontvangen - een hart onder de riem te steken. Zelf krijgen ze overigens ook geen bezoek.

Nostalgie

"Je kunt vanuit een gevangenis geen boodschappen voor een oudere doen. Wat we wel kunnen, is hen een kaart schrijven. Ik weet als gedetineerde hoe belangrijk en waardevol het kan zijn om post te ontvangen", zegt gedetineerde Rob. Hij is een van de initiatiefnemers. "Zo'n kaart kan voor iemand net even die positieve impuls geven. Zelf vind ik het ook erg leuk om post te ontvangen. Als je geen bezoek mag ontvangen, is een kaart een mooie oplossing."

Mede-initiatiefnemer Jimmy sluit zich daarbij aan. "Er zijn zoveel mensen die het nu zonder familie moeten doen. Vooral voor ouderen is dat erg zwaar. Dat is hartverscheurend. Een kaart sturen is een stukje nostalgie. Een handgeschreven kaart doet wat met je", zegt hij.

Vaker contact

Medewerkers van de gevangenis controleerden de kaarten nog wel, voordat ze verzonden werden. De gevangenis en het verzorgingstehuis kennen elkaar inmiddels al een beetje. Tijdens Pasen kregen bewoners van het tehuis al bloemen van het gevangenispersoneel.