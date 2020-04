Kinderen onder de 12 mogen weer samen sporten, zwemles zit er voorlopig niet in

Jaap Slob, voorzitter van zwembad De Waterlelie in Zuidwolde, dacht een mogelijkheid te hebben om het bad te openen. En dan in eerste instantie alleen voor kinderen tot twaalf jaar. Dit weekend zouden in Drenthe verschillende zwembaden de deuren weer openen voor het zomerseizoen.

Maar een nadere bestudering van mogelijkheden en onmogelijkheden brengt Slob aan het twijfelen. "We hadden hoop, maar ik denk dat er heel veel praktische problemen zijn rondom de veiligheid van zowel ons personeel als voor de bezoekers."

Landelijke commissie komt met advies

Inmiddels is er landelijk een commissie in het leven geroepen door de zwembadbranche. Deze commissie kijkt naar de veiligheid van zwemwater nu een besmetting met het coronavirus mogelijk is. Er is te weinig bekend over het hoe virus reageert in zwemwater. Bovendien moet gekeken worden naar hoe regels toegepast kunnen worden in een zwembad, bijvoorbeeld anderhalve meter afstand houden van elkaar.

Jaap Slob denkt inmiddels dat het bad nog wel even gesloten blijft. "Je ziet veel beperkingen. De douches mogen niet gebruikt worden. De toiletten blijven dicht. En dan moet je anderhalve meter afstand houden. Hoe ga je dat praktisch doen?"

Provinciaal overleg

Woensdag praten zwembaden en gemeenten in Drenthe samen over hoe het verder moet met de zwembaden. Zij bekijken ook of er mogelijkheden zijn om open te gaan. "Wat mij betreft is het goed dat we provinciebreed één lijn kiezen. Ook voor wanneer de baden open kunnen." Het is dus nog maar afwachten wanneer het zwemwater weer toegankelijk is voor een frisse duik.

Vrijwilligers van zwembad De Waterlelie in Zuidwolde moeten nog wel aan de slag met het seizoen-klaar maken van het bad. Inmiddels zijn de filters van het bad wel actief en zit er chloor in. "Voor de rest hebben we draaiboeken en kunnen we zo aan de slag", zo zegt Jaap Slob.