Lichaam gevonden in opgedoken auto bij Meppel

Het kenteken van de auto komt overeen met het voertuig van een sinds januari vermiste Limburger. Het lichaam is naar het ziekenhuis overgebracht, waar een schouw zal plaatsvinden. De politie maakt de identiteit van de overleden persoon later bekend. Er wordt onderzocht hoe de auto in het water is beland.

De Limburger verdween op 9 januari vanuit Helden in een blauwe Volkswagen Polo. Het laatste teken van leven komt uit Drenthe. De telefoon van de man straalde in de omgeving van Nijeveen een telefoonmast aan. Dat is niet ver van de plaats waar nu de auto in het water is gevonden.

De stichting Signi Zoekhonden heeft volgens de politie onderzoek gedaan in het water langs de N371 en is op de auto gestuit. Een woordvoerder van Signi bevestigt dat. Signi deed al langer onderzoek naar de vermissing van de Limburger en zocht onder meer al in kanalen in de buurt van Helden en Apeldoorn. Met een sonarboot, honden en duikers is een deel van de Drentsche Hoofdvaart door Signi uitgekamd, totdat de auto werd gevonden.