De Praxis aan de Claes van Gorcumstraat in Assen is vanmiddag korte tijd gesloten vanwege rookontwikkeling. De bezoekers werden uit het pand begeleid.

Volgens omstanders was er rookontwikkeling uit een ventilator boven de ingang. De situatie is inmiddels onder controle en de bezoekers mogen de bouwmarkt weer in.