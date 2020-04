Ondernemen in Drenthe: Camperaars slaan Zuidwest-Drenthe over

Jarenlang was Jan Bloemerts uit Lhee melkveehouder, maar de gezondheid dwong hem iets anders te gaan doen. Hij werd energieboer, houdt nog wat vleesvee en nu is hij samen met zijn vrouw recreatieondernemer.

Bloemerts is te gast in het RTV Drenthe programma 'Ondernemen in Drenthe'. Een aflevering die nog voor de coronacrisis is opgenomen. Toen was er nog geen sprake van een anderhalve meter-regel. Ook aan de gesprekstafel.

"We hebben onderzoek gedaan en het blijkt dat camperaars Zuidwest-Drenthe overslaan", zo ontdekte Bloemerts. "Ze gaan vanuit Duitsland naar de Wadden en de Friese meren. Simpelweg omdat ze hier niet vinden wat ze zoeken. Er is voor deze doelgroep te weinig."

Bloemerts wilde blijven wonen in Lhee en moest ook op zoek naar mogelijkheden voor inkomsten. "We profileren ons met landschap, archeologie, duurzaamheid en luxe. Je móét je profileren. Voor ons is mond-tot-mondreclame het beste." De inwoner van Lhee hoopt dat de gasten een aantal dagen blijven staan. Hij heeft een sauna en spa aangelegd voor zijn gasten. "We gaan uit van een bezetting van tien procent in het eerste jaar."

Daniëlle Kreeftenberg uit Havelte is eigenaar van De Zoetige Taart. "Ik bak taarten tot vijf hoog. Bruidstaarten, kindertaarten, van alles." Kreeftenberg is gek op bakken. "Als klanten de taart op komen halen zeggen de blije gezichten van de klanten genoeg. Dat geeft je een heel goed gevoel."

Tien jaar geleden begon ze met haar bedrijf. Sindsdien is haar bedrijf gegroeid. "De eerste taart was voor de verjaardag van mijn man. De taart was veel te groot, maar het was een begin." Kreeftenberg is nog niet zover dat ze zich voor honderd procent kan richten op haar bedrijf. Ze wil graag contact houden met collega's en blijft daarom werken in een horecagroothandel in Heerenveen.

Mabel Baumgarten gooit het over een andere boeg. Als 'Vlotte Tante'. Een werving- en selectiebureau voor directiesecretaresses, office managers en HR-adviseurs. "Mijn klanten zijn zowel groot als klein. Ik zit al twintig jaar in de arbeidsbemiddeling. Maar ik wilde doen wat ik het allerleukste vind en dat is werven."

'Vlotte Tantes' is een organisatie in Nederland waar Baumgarten zich bij aan heeft gemeld. "Drie jaar geleden is het begonnen in Zaandam. Er is werkcoöperatie opgericht en daarin werken partners samen. Ik ben partner. Wel als zelfstandige, maar we doen samen bijvoorbeeld de marketing."

