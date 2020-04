De Week van Drenthe: Start van de Ramadan en de Lintjesregen

Er komt een volledig nieuw glazen paviljoen tussen het huidige Grandcafé Krul en de Abdijkerk, Dat moet voor meer ruimte zorgen in het museum, nu er de laatste jaren steeds meer grote groepen naar het museum komen. De verbouwing van het Drents Museum kost ongeveer twee miljoen euro.

Olieprijzen

De prijs van een vat olie is deze week erg gezakt. Zo ver zelfs dat je voor een vat Amerikaanse olie geld toe kreeg. Aan de pomp merken we de prijsdaling inmiddels ook, maar je kunt volgens Richard Fieten van Fieten Olie uit Hollandscheveld niet je hand ophouden na het tanken. Door de hoge accijns en de btw gaat het grootste deel van de benzineprijs naar de overheid en daarop heeft de dalende olieprijs weinig invloed.

TT Circuit verliest miljoenen

De maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus raken het TT Circuit hard in de portemonnee. Nu de TT in ieder geval in juni niet door kan gaan, mist het circuit miljoenen inkomsten uit onder meer kaartverkoop en sponsorgeld. Het bestuur van het circuit hoopt dat de races in september toch nog plaats kunnen vinden.

Ramadan begonnen

De vastenmaand Ramadan is afgelopen donderdag begonnen. Moslims over de hele wereld onthouden zich een maand lang tussen 's ochtends en 's avonds van eten, drinken, seks en andere geneugten. In Drenthe denken moslims na over de invulling van de Ramadan, nu men niet meer bij elkaar kan komen om het dagelijkse vasten te doorbreken met een maaltijd. Ook is moskeebezoek uit den boze. In Emmen heeft de imam voor dat laatste een oplossing: hij neemt de dienst op en plaatst hem op internet.

Lintjesregen

Traditiegetrouw was afgelopen vrijdag de jaarlijkse Lintjesregen. Honderden Nederlanders werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau of benoemd tot Ridder. In Drenthe kregen tachtig mensen een lintje voor hun inzet voor de maatschappij. De uitreiking van de lintjes ging op de meeste plekken wel iets anders dan normaal. Vanwege het coronavirus gingen de meeste burgemeesters niet langs de te onderscheiden mensen, maar kregen zij een telefoontje of een videoboodschap. De lintjes werden opgestuurd.