Brand in zorgcentrum Schoonebeek, een persoon naar ziekenhuis

In zorgcentrum De Anloop in Schoonebeek heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed. Een zorgmedewerker moest als gevolg van de brand met de ambulance naar het ziekenhuis.

Volgens omstanders heeft een airfryer in een van de appartementen vlam gevat. De woning kwam hierdoor vol rook te staan. De brandweer vertrok nadat ze de woning hebben geventileerd.

De bewoner van de woning is ongedeerd gebleven, maar een zorgmedewerker is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.