Vrouw (21) komt om bij explosie in vuurkorf in Weerdinge [update]

Ze werd dodelijk getroffen door een scherf van een voorwerp dat uit de brandende vuurkorf spatte. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Er is nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten en ze overleed ter plekke. Vier mensen waren getuige van het ongeluk.

Volgens de politie is er nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. "Er zat een voorwerp in de vuurkorf dat er niet in had moeten zitten. Wat voor voorwerp dat is en hoe het daar terecht is gekomen, wordt nog onderzocht. Vandaag gaan we in gesprek met de getuigen, ook doen we vandaag nog onderzoek op de locatie van het ongeluk", zo laat een woordvoerder van de politie weten. Voor de getuigen van het dramatische ongeluk is slachtofferhulp ingeschakeld.