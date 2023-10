De beste onafhankelijke autogarage van Nederland staat in Dieverbrug: 'Magistraal'

Groot feest bij garagebedrijf Stolk in Dieverbrug. Het garagebedrijf van Emiel Stolk is verkozen tot beste onafhankelijk autobedrijf van Nederland. Maar tijd om achterover te leunen is er allerminst. "We hadden het al slim druk."

De hele week is Emiel Stolk al in de wolken. Zijn garagebedrijf is verkozen tot de beste van Nederland. "Daar ben ik donderswijs mee. Echt heel mooi werk." Vorige week werd hem de prijs in Utrecht overhandigd. "Ik heb het filmpje van de prijsuitreiking al wel twintig keer teruggekeken. Magistraal."

Doorgroeien

Nadat het ene na het andere mystery-bezoek en - telefoontje plaatsvond, maakte de jury van de verkiezing een afspraak met Stolk. "Die wil van te voren in gesprek en een duidelijk verhaal horen wie jij bent als ondernemer. Zie je kansen? Wat doe je eraan om door te groeien? De wereld verandert, de elektrische auto komt op en de techniek wordt lastiger, hoe ga je dat ondervangen? Daar wilden ze antwoorden op en blijkbaar hebben we die kunnen geven."

Want die veranderende techniek ziet Stolk juist als een mooie uitdaging. "Dat is ook mooi voor ons bedrijf. We hebben er altijd goed op ingespeeld, ook met de opleidingen van de jongens hier en het durven aanschaffen van nieuwe apparatuur."

'Mouwen omhoog'