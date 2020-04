Geen nieuwe coronadoden in Drenthe, wel nieuwe besmettingen

Sinds gisteren zijn er geen nieuwe gevallen gemeld. In totaal is er in Drenthe bij 28 mensen vastgesteld dat zij zijn overleden aan de gevolgen van het virus. 106 patiënten zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis

Wel steeg het aantal vastgestelde besmettingen in Drenthe. Het gaat dan om mensen die niet zijn opgenomen in een ziekenhuis. Het aantal besmettingen steeg met 13 en dat brengt het totaal op 462.

Drentse ziekenhuizen

In totaal liggen er in Drenthe nog tien corona-patiënten op de intensive care-afdelingen in Assen en Emmen. Dat zijn er evenveel als drie dagen geleden, toen de laatste noordelijke cijfers bekend zijn gemaakt. Het aantal corona-patiënten in de Drentse ziekenhuizen dat niet op de IC ligt, daalde van 26 naar 14.

Landelijk

Landelijk steeg het officiële dodental tot 4518. Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 43 sterfgevallen doorgekregen. Dat is het laagste aantal sinds 23 maart. Toen ging het om 34 sterfgevallen. Het aantal ziekenhuisopnames in Nederland steeg met 65 naar 10.521.