Peter Zwiers stopt als raadslid voor PvdA Borger-Odoorn

Peter Zwiers uit Nieuw-Buinen (41) stopt maart volgend jaar als raadslid voor de Partij van de Arbeid in Borger-Odoorn. Na achttien jaar als volksvertegenwoordiger actief te zijn geweest in Provinciale Staten en de gemeenteraad, vindt hij het tijd voor meer rust en tijd voor zijn gezin.

"Ik vind maart een mooi moment om te stoppen", verklaart hij zijn aanstaande vertrek. "Dan zijn we halverwege de raadsperiode en is er nog voldoende tijd om mijn opvolger Simone van Dijk in te werken. Ook heb ik nog een aantal zaken lopen die ik over de streep wil trekken. Politiek is er nog genoeg te doen, maar dat kan de fractie ook prima zonder mij."

Hoogte- en dieptepunten

Een hoogtepunt voor Zwiers in zijn politieke loopbaan is het initiatiefvoorstel voor het verduurzamen van clubgebouwen van sportverenigingen, om zo de energielasten voor clubs naar beneden te brengen. Dat voorstel in maart 2016 leidde uiteindelijk tot Drenthe Sport Duurzaam, waarin gestreefd wordt naar de verduurzaming van alle 225 buitensportaccommodaties in de provincie.

Daarnaast noemt hij als hoogtepunt het 'piratenmuziek-avontuur'. Zwiers stond aan de wieg van Stichting Piratencultuur en was kartrekker van het initiatief om de piratencultuur op te laten nemen in de inventaris van Immaterieel Erfgoed. In juli 2021 gebeurde dat.

Dieptepunten noemt hij het plotselinge vertrek van oud-gedeputeerde Ard van der Tuuk. "Ook wij als fractie werden daardoor overvallen", zegt Zwiers. "We moesten het ook uit de media vernemen destijds. En we verloren een groot partijgenoot."

Daarnaast drukte het windmolendossier in de Veenkoloniën een grote stempel op het werk als volksvertegenwoordiger. "Los van de overvaltechniek van het Rijk, waar we niks aan konden doen, waren het heel pittige tijden. Zo was ik in de Statenfractie met twaalf man de enige die tegen was. De rest was voor. Dat zorgde voor heel veel druk. Mijn loyaliteit aan het gebied was groter", legt Zwiers uit, die zelf geboren is in 2e Exloërmond en nu in Nieuw-Buinen woont. Middenin het windmolengebied dus.

'Mag straks ook klagen over slechte bermen'

"Maar over het algemeen heb ik een prachtige tijd gehad", aldus de PvdA-politicus. "Veel leuke mensen ontmoet. Het is een voorrecht om dit achttien jaar te mogen doen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ik heb genoeg goede mensen zien vertrekken, die nog niet weg wilden gaan."