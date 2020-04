Ondernemen in Drenthe: De bowling, van sport- naar partycentrum

"Ik ben eigenlijk niet zo'n hele grote bowlingliefhebber", verklapt de ondernemer. "Maar een bowling is tegenwoordig geen sportcentrum meer, maar een uitgaansgelegenheid en dat trekt mij."

Uitgaan

"Op zich heb ik het best wel prima voor elkaar. Ik hoef niet dag en nacht aan het werk te zijn, zoals ik vroeger altijd deed. Doordeweeks zijn we wel open, maar is het niet altijd druk. De drukte zit hoofdzakelijk in het weekend." Door de coronamaatregelen is de bowling gesloten, maar daarvoor kwam de drukte op vrijdagmiddag op gang. Mensen die na het werk een potje wilden bowlen met een biertje. Dat liep het hele weekend door.

Touwmachine

In de oude hal liggen zes banen, voorzien van touwmachines. De pins zitten dus aan een touw. "Je hebt de touwloze machine en de Europese touwmachine. Sommige mensen vinden touwmachines ouderwets, maar een touwmachine is veel duurzamer", legt Jonkman uit. Naast dat de touwmachine goedkoper is dan een touwloze, verbruikt een touwmachine veel minder stroom. "In het huidige tijdsbeeld waar alles duurzaam moet zijn, hebben wij ervoor gekozen om de touwmachines aan te schaffen."

Tevreden

Jonkman klaagt niet, maar hij is wel een ondernemer, dus altijd op zoek naar nieuwe dingen. Wat die dingen zijn, daar doet hij nog wat geheimzinnig over. Maar het gaat nu eerst wel mooi zo. "Het is gewoon een uitgaansgelegenheid waar je bowlt, waar je poolt, waar je een biertje drinkt. Dat maakt het leuk", besluit hij.