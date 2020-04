Michaël Heylen naar Sparta: Jammer, maar FC Emmen kon me geen zekerheid bieden

Heylen speelde zijn hele carrière in België, tot Emmen hem afgelopen zomer overnam van Zulte Waregem. In Drenthe veroverde hij, vooral door de zware knieblessure van Nick Bakker, al snel een basisplaats en speelde hij in totaal negentien Eredivisie-duels.

Begin april werd duidelijk dat zijn aflopende contract formeel was opgezegd. Heylen kon daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe club en heeft die nu gevonden met Sparta. Uitgerekend in Rotterdam speelde Heylen zijn slechtste wedstrijd van het seizoen. Al na twee minuten ging de Belg gruwelijk in de fout. Het was de opmaat naar een 5-1 afstraffing. "Mijn fout bracht Sparta in een zetel. Ze kropen naar achteren en wachtten rustig op hun kans en op fouten bij ons. We hebben hen de goals gegeven. Dat is geen prettig gevoel en dan moet ik het hier ook nog komen uitleggen", aldus Heylen na afloop van dat duel.

'Sparta kan me zekerheid bieden'

Nu gaat hij uitgerekend naar die club, die één plek en één positie boven Emmen eindigde het afgelopen seizoen (11e). "Ik voelde me goed in Emmen en ergens is het ook jammer dat ik er geen vervolg aan kan geven. Maar de club kon me geen zekerheid bieden en dat kon Sparta nu wel."

Sparta-directeur Henk van Stee is blij met de aanwinst. "We volgden Michaël al langere tijd en ondanks interesse van clubs uit Nederland en een aantal uit het buitenland heeft hij bewust gekozen voor Sparta om zich hier verder te ontwikkelen."