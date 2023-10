Nieuwe lijsttrekker 50PLUS is einde voor 50PLUS Assen: 'Er is een coup gepleegd'

Voor Otto is de vervolgstap helder: 50PLUS Assen gaat niet verder als 50PLUS Assen. Wat het alternatief wordt, is nog niet duidelijk, zegt hij, maar 'het wordt sowieso geen 50PLUS meer'.

Een stap die hem pijn doet, zegt Otto. "50PLUS was een partij die altijd voor de ouderen opkwam, met een groot electoraat. Het opkomen voor de oude dag wordt in de schaduw gezet door baantjesjagerij en mensen die zichzelf op de voorgrond zetten. Daar kan ik me niet langer in vinden."

Overleg tussen provincies

Eind oktober gaan de provinciale afdelingsbesturen van Groningen, Friesland en Drenthe met elkaar in overleg over de vraag hoe het nu verder moet met de partij en of ze samen gaan optrekken of niet. Dat bevestigt Kor de Vries, secretaris van de Groninger afdeling van 50PLUS. Ook hij zegt dat Groningen het 'niet helemaal' eens is met Van Hooft als lijsttrekker.

"De leden hebben gesproken, dat zouden we moeten accepteren", reageert De Vries. Of dat gaat gebeuren is de vraag, net als wat deze uitslag betekent voor 50PLUS Groningen. "Daar hebben we nog geen gesprekken over gevoerd", zegt De Vries. Ook de lokale fracties kunnen aansluiten bij het overleg tussen de afdelingsbesturen, volgens Otto.

Achterban