Eis: 240 uur taakstraf voor dumpen drugsafval in Annen en Zuidlaarderveen

Voor een 33-jarige man uit Schildwolde dreigen een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een jaar voor het dumpen van drugsafval in Annen en Zuidlaarderveen. De vaten met zwaar chemisch afval werden in augustus 2020 in een waterwin- en natuurgebied gedumpt.

Het was een oplettende wandelaar die in de ochtend van 19 augustus 2020 in waterwingebied De Bulten in Annen de opvallende blauwe vaten aantrof. Tegen het middaguur kreeg de politie een tweede melding binnen. Ook bij natuurgebied De Knijpe in Zuidlaarderveen werd drugsafval gevonden.

Gehuurde bus

Een getuige zag een bus rijden van een verhuurbedrijf uit Groningen. Daar bleek die dag inderdaad een bus te zijn ingeleverd die enkele dagen met de deuren open gelucht moest worden. De reden: in de bus was een sterke chemische lucht te ruiken. En precies dat past bij het dumpen van afval van drugslabs, zei de officier van justitie in de rechtbank in Zwolle maandag.

De huurder van die bus was de 33-jarige man. Hij zat enkele dagen in voorarrest. Toen hij daarna terug wilde keren naar zijn stacaravan op een camping in Nieuw Scheemda bleek die te zijn uitgebrand. Vermoedelijk heeft die brandstichting te maken met het feit dat de verdachte is gaan praten met de politie. Hij heeft de dumpingen bekend.

De verdachte verklaarde dat hij was ingehuurd voor een verhuizing. Toen hij de vaten zag staan die hij uit een loods in Dedemsvaart moest dumpen, voelde hij zich onder druk gezet. Hij was bang dat ze hem zouden afknallen, zei de officier.

Afwezig in de rechtszaal

De man verscheen maandag niet in de rechtszaal. Het verhaal dat hij bij de politie vertelde, lijkt te kloppen. In de loods aan de Fahrenheitstraat in Dedemsvaart waar het afval vandaan kwam, zijn ook sporen van synthetische drugs aangetroffen, zei de officier. Normaal staan op het dumpen van drugsafval celstraffen, maar omdat de man openheid van zaken gaf, hield ze het op een taakstraf van 240 uur een jaar cel voorwaardelijk.

De zaak tegen een medeverdachte uit Oude Pekela is uitgesteld omdat zijn advocaat ziek bleek. Een derde verdachte staat later terecht in de zaak rond het vermeende drugslab in Dedemsvaart.