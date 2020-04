Lukkien: Ik voel hier het absolute vertrouwen

Natuurlijk is het geloof in die ambitie een zeer belangrijke reden geweest voor Lukkien om 'ja' te zeggen tegen het aanbod dat hij kreeg. "Maar ik heb het hier ook gewoon enorm naar mijn zin. Het is elke dag een feestje om naar Emmen te rijden, waar ik samen met mijn collega's kan werken met een fijne spelersgroep. Daarnaast voel ik bij de club het absolute vertrouwen en dat was al zo vanaf de eerste dag. En dat vertrouwen zorgt ervoor dat ik me ook kan ontwikkelen als trainer en als mens."

Bovendien heeft Lukkien een enorme klik met bestuursvoorzitter Ronald Lubbers. De twee hebben, zoals Lubbers het zelf verwoord, vaak aan één woord genoeg "Zo iemand kom je niet zo heel vaak tegen in je leven. Hij is een heel inspirerende man", aldus Lukkien. "En ambitie kan je alleen nastreven als ook de beleidsbepalers kwaliteit hebben."

Die beleidsbepalers hebben net als Lukkien één gemeenschappelijk doel en dat is van FC Emmen een stabiele eredivisieclub maken. Lubbers wil een club worden die jaarlijks tussen plek 8 en 14 eindigt. Dat kan volgens hem alleen als Emmen binnen zeer afzienbare tijd in een nieuw stadion speelt, waardoor er meer geld kan worden gegenereerd. Lukkien deelt die mening en laat doorschemeren dat de hoop daarop ook een belangrijke rol speelde in zijn keuze om bij te tekenen. "Ik heb niet alleen goede hoop, maar ik verwacht ook dat die plannen worden doorgezet."

'Er was afgelopen zomer wel wat beweging, maar dit seizoen heb ik eigenlijk totaal niet meer aan iets anders dan FC Emmen gedacht'

Lukkien en Lubbers spraken al over contractverlenging sinds november en vooral tijdens het trainingskamp in Spanje werd een forse stap gezet. Opmerkelijk genoeg waren er geen andere kapers op de kust voor de trainer van de nummer 12 van de eredivisie. "De eerlijkheid gebied te zeggen dat er afgelopen zomer wel wat beweging was, maar daarna niet meer. Ik heb ook de afspraak met mijn zaakwaarnemer (Edwin Olde Riekerink) dat hij alleen contact met me moet opnemen als het concreet is. Maar sinds de start van het huidige seizoen heb ik ook alleen maar aan FC Emmen gedacht en het gevoel dat ik hier nog niet klaar ben werd na november alleen maar sterker."