Ondernemers zijn creatief op ingetogen Koningsdag

Normaliter staat de Brink in Annen op Koningsdag vol met kraampjes en tafels voor het hele dorp, dat dan uitloopt om samen te ontbijten. Vanochtend stond er echter maar een tafel. Jos de Boer en Allard Hingstman van de ondernemersvereniging Annen besloten om dan maar met z'n tweeën te ontbijten. Toch vergeten ze hun dorpsgenoten niet. "Ik heb nog een paar flessen oranjebitter naar verzorgingstehuis Holthuys gebracht", vertelt Hingstman.

Drive-through

In Ansen heeft restaurant De Huiskamer een heuse drive-through opgezet. "We verkopen Koningsdagpakketten", zegt eigenaar Pedro Klooster enthousiast. "Allemaal lekkernijen voor bij de koffie, tijdens de lunch en bij de borrel. Daarnaast zitten er benodigdheden in voor spelletjes als spijkerpoepen en koekhappen."

Kledingwinkel De Jongens heeft in de Hoofdstraat in Hoogeveen een suikerspinnenparcours opgezet. Voorbijgangers met kinderen kunnen onder de poort van ballonnen fietsen of lopen en op gepaste afstand een suikerspin kopen. "Normaal probeer je zoveel mogelijk klanten de winkel in te trekken, maar nu is dat anders", zegt Gido van Velzen van De Jongens. "We hebben een lange plank waar de suikerspinnen in kunnen en voor de vaders en moeders een oranjebittertje. Aan het uiteinde zit een klomp waar de kinderen vijftig cent in kunnen gooien."