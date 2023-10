Oorlog in Israël en Gazastrook: 'De situatie is zeer beangstigend'

"Het is dramatisch op alle fronten", zegt Assenaar Willem Vugteveen, medeoprichter van Project Hope in de Gazastrook. Die stichting probeert gehandicapte en getraumatiseerde kinderen in dat gebied een betere toekomst te geven. "We hebben dagelijks contact, maar het wordt steeds moeilijker door stroomuitval en het wegvallen van internet."

Project Hope is gesitueerd in de stad Khan Younis. De stichting vangt wekelijks driehonderd kinderen op die daar kunnen sporten en cultuuronderwijs krijgen. Het pand waarin de stichting werkt, is van de Palestijnse Rode Halvemaan, een hulporganisatie die vergelijkbaar is met het Rode Kruis, en wordt op dit moment door heel veel mensen gebruikt als schuilplaats tegen bombardementen.

Vugteveen maakt zich zorgen om de mensen in het gebied. Hij geeft aan dat de situatie zeer beangstigend is: "Het is met geen pen te beschrijven. Er wordt wel geadviseerd om te vluchten, maar de Gazastrook is een klein gebied van zes kilometer breed en veertig kilometer lang. Van Beilen tot Groningen. Er wonen 2 miljoen mensen, waar moeten die heen?"

Toekomst Project Hope

Een maand geleden zijn vijf leden van de stichting nog in Khan Younis geweest. Volgens Vugteveen probeert de stichting kinderen uit hun situatie te halen door creatieve dingen met ze te ondernemen. "Net als War Child", zegt hij.

Er werken 65 Palestijnen voor de stichting. Het Nederlandse Rode Kruis betaalt hun salarissen. Vugteveen geeft aan dat de mensen goed opgeleid zijn, maar dat het voor sommige hulpverleners moeilijk is om de project-locatie te bereiken. "Sommigen moeten een uur lopen naar het project. Natuurlijk gaan we gewoon door. Dat is ook de kracht van het project, maar het is moeilijk", zegt Vugteveen.