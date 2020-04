Ronald Lubbers: 'Lukkien is een toptrainer'

Het gevoel bij Lubbers was op zijn sterkst toen Bayern München serieuze interesse toonde in Ajax-trainer Erik ten Hag en de Amsterdamse club, op haar beurt, gecharmeerd leek te zijn van AZ-trainer Arne Slot. "En als het balletje eenmaal gaat rollen, dan weet je het natuurlijk maar nooit. Maar goed, uiteindelijk is alles te koop en op dat moment konden we wellicht geen tegenwicht bieden om Lukkien langer te binden."

Maar dat tegenwicht is kennelijk gegroeid in dit seizoen en Lukkien heeft bij FC Emmen, volgens Lubbers, ook een status aparte. "Dick heeft bij ons tot meer dingen toegang dan een trainer van een andere club. Dat heeft hij overigens zelf afgedwongen door op zijn manier met het vertrouwen om te gaan."

'Zonder vertrouwen in de komst van een nieuw stadion had Lukkien niet bijgetekend'

Toch is het allerbelangrijkste voor Lukkien geweest dat hij én de Drentse club, qua ambitieniveau, kunnen blijven groeien. "En ambitie kan je heel verschillend interpreteren", aldus Lubbers. "Zo kan je gaan voor de hoogst mogelijke club in Europa, je kan kiezen voor het beste salaris of je kan van een kleine club een middelmatige club maken en dat laatste is misschien wel een grotere prestatie dan het bereiken van de eerste doelstellingen." Het mag duidelijk zijn dat Lubbers van de kleine club een blijvende middelmatige club wil maken, samen met Lukkien. De stabiele factor is voor langer vastgelegd en vanaf nu worden veel pijlen gericht op dat andere cruciale ingrediënt om jaarlijks tussen plek 8 en 14, zoals Lubbers wil, te kunnen eindigen. "Dat nieuwe stadion is en blijft een absolute must om die stabiele speler in de eredivisie te kunnen worden. Of mijn gevoel daarover goed is? Ja, absoluut én het klopt dat Lukkien anders ook niet had bijgetekend."

Lees ook: