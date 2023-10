Dodge RAM-parade zorgt voor wereldrecord op TT Circuit: 'Had dit niet kunnen bedenken'

Van haar stem was weinig over, de adrenaline nam de overhand en ze kreeg geen hap door haar keel. Maar dat was het volgens Ria Bijvelds allemaal waard. Voor het Guiness Book of Records zette ze gisteren een parade van Dodge RAM-trucks op het TT Circuit in Assen neer. Het leverde een officieel wereldrecord op.

Uiteindelijk paradeerden gistermiddag 761 pick-ups over het Asser racecircuit en daarmee ging het record van 451 dat in 2015 was neergezet in Arlington (Texas, Verenigde Staten) uit de boeken. Bijvelds glundert een dag later van oor tot oor. "Er zijn kosten noch moeite gespaard, we hebben geen schadegevallen gehad en alles is vlekkeloos verlopen. Wat wil je nog meer?"

Bijzonder

Ze vindt het mooiste dat een relatief klein kikkerlandje als Nederland in staat is geweest om het wereldrecord uit handen te nemen van de Verenigde Staten, nota bene het land waar de Dodge RAM wordt geproduceerd. "Dat maakt dit wereldrecord rijkelijk bijzonder", vindt Bijvelds. "Maar dit gaan we volgend jaar niet nog een keer doen hoor, zo gek zijn we nou ook weer niet."

De liefde voor auto's kreeg de dochter van een garagehouder met de paplepel ingegoten in het Brabantse Erp, waar ze eens de vraag kreeg voorgelegd of haar garage ook auto's kon importeren. "Dat ging om een Dodge Charger uit 1986", weet ze nog. Dat gaan we voor je regelen, zei ze. Na de ene Dodge, volgde de ander. "En zo is de liefde gegroeid", legt ze uit.

Aanstekelijk enthousiasme

Inmiddels is de Brabantse garagehouder officieel RAM-dealer. "Daar komt veel vertrouwen bij kijken", weet ze. Niet in de laatste plaats omdat een Dodge RAM nou niet bepaald een doorsnee voertuig is. "Daar zit precies m'n energie in en dat leidde ook tot de recordpoging in Assen. Met hulp van social media liep het op het circuit vol met RAM-trucks."

Organisator van de wereldrecordpoging of niet, Bijvelds houdt er zelf geen cent aan over. Alle inkomsten vloeien naar American Sunday, dat vaker auto-evenementen organiseert op het TT Circuit. Maar dat deert haar niet. "De saamhorigheid van alle RAM'ers, dáár was het me om te doen. Al dat enthousiasme was zo aanstekelijk. Ik had van tevoren niet kunnen bedenken dat het zo zou gaan."