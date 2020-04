Voormalig whizzkid Jaron Tichelaar in de race voor Tweede Kamer

Jaron is 18 jaar en timmert al jaren aan de weg. Drie jaar geleden begon dat met een plan om energie op te wekken bij een stuw in de rivier de Eems. Hij kreeg er veel aandacht voor en werd vervolgens zelfs Jonge Hoogevener van het jaar. Een jaar later werd hij uitgenodigd om naar de troonrede te komen en plaats te nemen in de Ridderzaal.

Bevlogen jongeman

Plaatselijk kennen ze hem dus wel, de goed gebekte, zeer bevlogen jongeman, die er op 17-jarige leeftijd al niet voor terugdeinsde de gemeenteraad van Hoogeveen toe te spreken over het belang van zonne-energie en hoe daarin stappen te maken.

Maar nu zelf politicus? Jaron: "Ik heb altijd al interesse in de politiek. Vanuit de duurzame projecten is dat begonnen. Toen kwam deze kans bij JONG en dacht ik: daar moet ik op inzetten."

Sneek

JONG is twee jaar geleden opgericht. De partij probeerde tevergeefs in de gemeenteraad te komen van de gemeente Zuidwest-Friesland, Sneek dus. Toen Jaron hen onlangs een bericht stuurde, duurde het maar even of hij werd gebeld. Na wat gesprekken werd hij direct ook de lijsttrekker voor de volgende poging een politieke vuist te maken.

Ambitieuze mensen zijn het bij elkaar zegt Jaron. "Wij willen graag jongeren een stem geven omdat je ziet dat in de Tweede Kamer vooral oudere mensen zitten, maar het gaat ook om onze toekomst en dus vinden we het belangrijk om ook een stem te krijgen."

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het thema dat hem in de politiek gezogen heeft en daar begint hij ook als eerste over. "Ik vind het heel raar dat vliegen heel goedkoop is en de trein zo duur. Gratis openbaar vervoer willen we, bijvoorbeeld door BTW op vliegtickets te heffen en de kerosine op een eerlijke manier te belasten."

Ook oneliners heeft Jaron paraat, zoals: "We willen niet links of rechts denken, maar toekomstgericht". In de nieuwe partij wordt door de oprichters, waaronder ook enkele ouderen, inmiddels volop gediscussieerd over de standpunten die ze zullen gaan innemen.

Politiek dier?

Whizzkid noemden ze hem een paar jaar geleden, maar is hij nu dan ook nog een politiek dier? "Whizzkid, ja daar heb ik heel erg om gelachen. Als een ander dat zo ziet is dat mooi en bijzonder. Zo zie ik dat zelf niet. Ik doe wat ik leuk en belangrijk vind."

"Ik hoop dat ik niet zo word als iedere politicus. Ik vind het heel erg belangrijk om normaal te blijven. Ik vind ook dat een politicus niet de dingen moet willen opleggen, zoals een Tweede Kamerlid die zei dat de veestapel gehalveerd moet worden. De boeren moeten ons vertellen hoe we samen kunnen werken aan verduurzaming. Dat werkt veel beter denk ik."

Jaron is nu eerstejaars student Bedrijfskunde in Zwolle. En zoals het bij die studie betaamt heeft hij inmiddels ook een bedrijfje opgericht. "Ik ben ook nog eigenaar daarvan."

Studentikoos project?

Maar is zijn politiek plan ook een studentikoos projectje? "Nee absoluut niet. Ik denk dat met de huidige politici de problemen van vandaag niet echt worden aangepakt en dat het te lang duurt. Daar ben ik bloedserieus in. Neem maar de invoering van statiegeld op plastic flesjes, dat wordt dan pas volgend jaar ingevoerd."

En dus volgend jaar in de Tweede Kamer als hij en de andere kandidaten samen minimaal 60.000 stemmen krijgen en daarmee de kiesdrempel halen. "Ik zie mezelf al op zo'n poster staan 'Stem Jaron Tichelaar JONG'. Ik denk dat het mogelijk is. Ik hoop dat het me gaat lukken. Het gaat ons gaat lukken."