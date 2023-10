Smakelijke tip, omdat het Nationale Krokettendag is: de droge worstkroket

In Emmermeer, de wijk in Emmen, heeft Prinsen zijn eigen krokettenmakerij. "Ik was accountmanager en ging eerst eens in de week in de zaak van mijn ouders werken, Krokettenkunst in Nieuw-Weerdinge. Twee jaar geleden ben ik 'Krokettenkunst The Factory' gestart", legt Prinsen uit.