Tynaarlo laat Israëlische vlag niet wapperen

De gemeente Tynaarlo heeft besloten om geen Israëlische vlag te hijsen. Henk Middendorp van het CDA in Tynaarlo had daartoe opgeroepen.

"Het conflict is het gesprek van de dag hier op het gemeentehuis, maar we gaan geen Israëlische vlag ophangen. Landelijk is namelijk al gereageerd; in Den Haag is de Israëlische vlag gehesen namens de regering en de Nederlandse bevolking. Daar sluiten wij ons bij aan", zegt een woordvoerder.