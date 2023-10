Kale kat met missend oog heeft nieuw baasje: 'Ik wil dat deze beesten een mooi leven hebben'

Veel interesse was er niet voor E.T., het mormelige katje dat werd opgevangen bij het Provinciaal Drents Dierentehuis in Beilen. Maar afgelopen weekend is er toch een baasje gevonden dat de poes met alle liefde wil verzorgen.

E.T. is allesbehalve een doorsnee kat, vertelde Alwin Tol enkele dagen geleden. Hij is beheerder van het Beiler dierentehuis en zag een paar weken geleden een poes binnenkomen die hij niet zo gauw tegenkomt in het asiel. E.T., vernoemd naar de alienfilm, is kaal, rimpelig en mist een oog. Daar komt bij dat de huid wekelijks verzorging nodig heeft. Geen kattenpis, dus.

Lang verblijf in asiel

Het verhaal van de poes, een Sphynx, trok de aandacht van Eric Welling uit Hoogeveen. Hij las bij RTV Drenthe over het leven van E.T.. Het diertje was door de vorige eigenaar niet goed behandeld en daar kwam bij dat de voorkeur van geïnteresseerden niet op E.T. viel. Een lang verblijf in het Beiler asiel lag in de lijn der verwachting.

Tot zaterdag, toen Eric tijdens de open dag van het tehuis een bezoek bracht aan E.T. "Deze poes is wat mij betreft de eerste die een huis vindt", zegt het kattenmens, dat met drie poezen al aardig voorzien was van de nodige gezelligheid. Naast E.T. nam de Hoogevener nog een andere Sphynx mee naar huis, waardoor het totaal straks uitkomt op vijf viervoeters achter de voordeur.

Verdrinkingsdood

De 58-jarige Eric is gek op katten. Het liefst neemt hij de zorg op zich van dieren die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo zijn twee van zijn huidige katten door de vorige eigenaar in het water gedumpt. De katten werden van de verdrinkingsdood gered en vonden bij Erik wél een veilige leefomgeving. Nog een andere kat van hem heeft problemen met de blaas. "Maar met speciaal voer is er niks aan de hand."

Hij verzorgt de dieren met alle liefde. "Wij leven in goede omstandigheden. Dus mochten de katten extra zorg nodig hebben, dan kunnen wij dat betalen. Ik wil dat de beesten een mooi leven hebben."

Badderen