Zevende aanhouding na schietpartij Lariks in Assen, drie andere verdachten vrij

De politie heeft een zevende verdachte aangehouden van de schietpartij in de Assense wijk Lariks vorige week woensdag. Het gaat om een 20-jarige man uit Assen.

Het slachtoffer, een 24-jarige man uit Assen, werd woensdag rond kwart voor zes neergeschoten nabij de Maria in Campislaan. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Na het schietincident werden vier verdachten aangehouden aan de Maasstraat. De politie hield een vijfde verdachte in de Schultestraat aan. Op donderdag maakte het OM bekend dat een zesde aanhouding had plaatsgevonden. Ook werden twee auto's en twee fietsen in beslag genomen.