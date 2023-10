Landgoed Huis te Echten in de verkoop

Huis te Echten staat in de verkoop. De havezate en het bijbehorende landgoed aan de Zuidwolderweg worden aangeboden op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het landgoed bestrijkt een oppervlakte van meer dan 200,000 vierkante meter. Koninklijke Visio gaf er dagbesteding voor blinden en slechtzienden, maar heeft deze zorg ondergebracht aan de dr. G.H. Amshoffweg in Hoogeveen.

Koninklijke Visio, een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, sprak in 2018 al uit te willen verhuizen. Huis te Echten zou niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd voldoen.

Kandidaat-kopers krijgen twee keer de mogelijkheid de locatie, ingeklemd tussen het Dwingelderveld, te bezichtigen. In juni volgend jaar moet de sleutel in handen vallen van de nieuwe eigenaar of eigenaren.