Nieuwe bewoners Meppeler wijk ontwerpen eigen woning

Een aantal nieuwe bewoners van de wijk Nieuwveense Landen in Meppel krijgt zelf de kans hun huis te ontwerpen. Het gaat om 42 rijwoningen, die staan in Boshoven, een deelgebied binnen Nieuwveense Landen.

Meppeler wethouder Robin van Ulzen en de bewonersgroep, verenigd in CPO Boshoven, hebben vandaag een zogeheten samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het woningproject.

Bouw volgend jaar van start

Van Ulzen: "In Nieuwveense Landen geven we ruimte aan collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Hierbij krijgen particulieren de ruimte om gezamenlijk hun eigen woning te ontwerpen en te bouwen. Vereniging CPO Boshoven heeft deze mogelijkheid aangegrepen om betaalbare rijwoningen te bouwen voor een diverse groep bewoners."

De woningen, deels van herbruikbaar materiaal, worden zoveel mogelijk in de fabriek in elkaar gezet. In de loop van volgend jaar wordt gestart met de bouw.