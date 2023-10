Blauwtong opgedoken op drie locaties in Drenthe

Op drie locaties in Drenthe is blauwtong vastgesteld. Het gaat om bedrijven in Beilen, Havelte en Wapse, blijkt uit het laatste overzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die het aantal meldingen per woonplaats dagelijks bijhoudt op een kaart.

Knutten

Blauwtong kwam in Nederland voor het eerst voor in 2006. Toen duurde het tot 2008 voor de dierenziekte weer verdwenen was uit Nederland. De eerste meldingen dit jaar van besmettingen met blauwtong kwamen in september uit Wijdemeren in Noord-Holland en Stichtse Vecht in Utrecht. De meldingen van verdachte en positieve locaties concentreren zich in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.