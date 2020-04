Veiligheidsmaatregelen Rolderstraat in Assen verlengd

In de Rolderstraat is sinds vandaag cameratoezicht (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Burgemeester Marco Out heeft besloten om de extra veiligheidsmaatregelen die vorig jaar 1 november van kracht werden in de Rolderstraat en omgeving te verlengen. Het gaat om cameratoezicht, een samenscholingsverbod en de mogelijkheid om preventief te fouilleren.

De maatregelen golden aanvankelijk tot 1 mei, maar worden met een half jaar verlengd tot november.

Leefbaarheid en veiligheid verbeterd

Out wil over een langere periode bekijken wat de effecten van de maatregelen zijn. De politie en de afdeling Handhaving en Toezicht van de gemeente zien dat het aantal incidenten in de Rolderstraat de afgelopen maanden is afgenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Ondernemers en bewoners geven ook aan dat de leefbaarheid en de veiligheid in de straat is verbeterd. Politie en gemeente zien wel dat een deel van de overlast zich verplaatst naar andere straten. Ook daar wordt tegen opgetreden.

Invloed coronavirus

De maatregelen in de Rolderstraat worden verlengd, omdat mogelijk ook andere factoren van invloed zijn op de verminderde overlast. De coronacrisis heeft bijvoorbeeld in korte tijd een grote invloed op onze maatschappij gekregen, waardoor er veel minder mensen op straat zijn. Verder nodigde het slechte weer in de eerste maanden van dit jaar niet uit om 's avond op straat rond te hangen.

Ook hebben de aanleg van de nieuwe rotonde en kruising Rolderstraat, Jan Fabriciusstraat en Abel Tasmanplein, die eind mei of begin juni klaar zijn, invloed op het verkeer in de Rolderstraat. Het is er rustiger.

Overlast vooral in zomer

Uit rapportages van de politie van vorig jaar blijkt dat er juist in het voorjaar en de zomerperiode een toename van het aantal incidenten was in de Rolderstraat. Het is de bedoeling om de verlengde maatregelen in oktober te evalueren.

