Hardlopen in coronatijd: 'Hou het wel leuk'

Harm-Jan Wieringa, voorzitter van atletiekclub De Sperwers uit Emmen, weet daar alles van. Hij loopt vier keer per week hard en doet dat vaak in het Bargerveen bij zijn woonplaats Klazienaveen. Waar alle activiteiten op de sportclubs stilliggen, zoeken veel sporters nu bijvoorbeeld het natuurgebied op.

Wieringa juicht het toe dat mensen nu meer gaan hardlopen. "Het Bargerveen is groot genoeg voor veel hardlopers. Op de parkeerplaats staan al veel auto's, maar in het gebied zelf kom je niet veel mensen tegen. Ik blijf het liefst van de fietspaden, dus ik kom misschien drie lopers per keer tegen."

Pas op voor een dip in je immuunsysteem

De ervaren hardloper waarschuwt enthousiastelingen nu ze veel tijd hebben om hard te lopen: "Als je je te veel inspant geeft dat een dipje in je immuunsysteem. Dat is heel normaal, maar zeker in deze tijd niet handig. Het maakt je nog iets vatbaarder voor het virus en daarnaast heb je natuurlijk extra kans op overbelasting en blessures. Bouw je conditie rustig op, juist nu deze situatie nog wel een tijdje gaat duren."

"Zoek nieuwe uitdagingen en andere routes. Drenthe heeft zoveel mooie plekken, probeer die te ontdekken tijdens je hardloopronde. Maak er vooral niet een wedstrijd van. Je hoeft niet iedere keer je persoonlijk record te verbeteren. Het moet leuk blijven", adviseert Wieringa.

Welke kant van de weg?

Een van de grootste verwarringen van het hardlopen is aan welke kant van de weg je loopt. Links of rechts? Vroeger was de regel: binnen de bebouwde kom rechts, erbuiten links, maar in 1981 is dat afgeschaft. "Je ontkomt er niet aan", vertelt Wieringa. "Ik zorg meestal dat ik opzij ga voor tegenliggers aan dezelfde kant van de weg, maar nog liever loop ik op een bospaadje. Daar kom je dus niet zoveel andere lopers tegen."

De Sperwers

Op het terrein van EAC De Sperwers gebeurt momenteel niks. "Het veld ligt er hartstikke mooi bij, maar de deuren van de kleedkamers zitten op slot. Gelukkig mogen we volgende week onder voorzorgsmaatregelen weer beginnen met de jeugd. Ik hoop dat de rest ook snel zal volgen, want veel volwassen staan ook te trappelen om weer wat te doen."