COA: 'Deze week redden we het in Ter Apel'

Dankzij de openstelling van de noodopvang in Biddinghuizen zijn er naar verwachting voor deze week voldoende opvangplekken om alle nieuwe asielzoekers in ons land onderdak te bieden. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

"Biddinghuizen geeft ons even wat lucht", aldus een COA-woordvoerder bij RTV Noord . Bij de noodopvang in Flevoland is plaats voor maximaal 1250 asielzoekers. Deze plekken zijn afgelopen weekend deels al in gebruik genomen.

150 asielzoekers in Hanze Plaza

Zo zijn 150 asielzoekers, die vrijdag en zaterdag in congrescentrum Hanze Plaza in Groningen hebben overnacht, zondag naar Biddinghuizen overgebracht. Daarmee werd opnieuw voorkomen dat asielzoekers buiten voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht moesten doorbrengen. Enkele weken geleden dreigde dit ook al te gebeuren.

Nood blijft hoog

Ondanks de nieuwe noodopvangplekken in Biddinghuizen blijft de nood hoog voor het COA. De Rijksoverheid maakt wekelijks bekend hoe hoog de asielinstroom van de week daarvoor is geweest. Afgelopen week kwamen er 1400 vluchtelingen ons land in. Dat is het hoogste aantal sinds begin dit jaar.

Afgelopen weken schommelde dat rond de 1000. Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) riep vorige week in een brandbrief provincies en gemeenten op om vóór het einde van dit jaar 8400 extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Alleen dan wordt voorkomen dat het in Ter Apel weer uit de hand loopt, waarschuwde Van der Burg

Het asielsysteem in ons land kraakt de laatste jaren in zijn voegen, omdat een aantal provincies en gemeenten geen of onvoldoende opvangplekken beschikbaar stelt. Vorig jaar zomer kwam het geregeld voor dat in Ter Apel honderden asielzoekers buiten moesten slapen, omdat er voor hen geen plek was in het aanmeldcentrum.

Hoop op Spreidingswet