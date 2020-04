Asbest vrij bij grote brand in Nieuw-Weerdinge [update: brand meester]

Het vuur ontstond even na half twaalf in een loods van een autoschadebedrijf aan het Noordveenkanaal ZZ. "Het begon in een auto die in de schuur stond", aldus Van Dijken. Hoe brand daarin is ontstaan, is nog niet bekend. In de schuur stonden volgens een buurtbewoner onder meer enkele oldtimers, scooters en een heftruck. Ook lag er voor duizenden euro's aan gereedschap.

Rond kwart voor vier is het sein 'brand meester' gegeven.

Vuur overgeslagen

Het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen schuur. Al snel na het uitbreken van de brand schaalde de brandweer op naar een 'grote brand'.

Dat was nodig omdat de het bedrijf en de naastgelegen schuur tussen huizen staan en lastig bereikbaar zijn. Een tankstation dat ook in de buurt staat, maakt de situatie nog risicovoller.

Eigenaar helpt mee

Een buurtbewoner, die schuin tegenover de loods woont, is een kennis van de eigenaar. "Ik ben net zelf hierheen verhuisd vanuit Emmen en had mijn gereedschap in de loods opgeslagen", zegt hij zichtbaar balend. "Ik reed hier vanochtend ook heen en zag al rookwolken en dacht: hier is ergens brand. Later zag ik dat het de loods was. Ik had voor ongeveer 8000 euro aan gereedschap er in staan. Maar goed, dat kan ik wel opnieuw aanschaffen."

De eigenaar is binnen en helpt de brandweer mee. "Zijn zoon had hier twee oude Alfa Romeo's staan. Om op te knappen. Dat hoeft nu dus ook niet meer." Daarnaast stonden volgens de kennis nog scooters, een heftruck en gereedschap in de loods.

Brandweerkorpsen uit onder meer Emmen, Ter Apel, 2e Exloërmond, Emmer-Compascuum, Klazienaveen, Coevorden en Hoogeveen bestrijden het vuur van verschillende kanten. Daarbij maken ze ook gebruik van een zogenoemd groot watertransport. Via dikke slangen wordt het bluswater over een grotere afstand van elders uit het dorp aangevoerd.

Hoogwerker met camera

Toen de brand grotendeels onder controle was heeft de brandweer een hoogwerker met camera ingezet, om te zien hoe het binnenin het pand met het vuur gesteld was. Een kraan trok de restanten uit elkaar, waardoor er in het gebouw geblust kon worden. De hoogwerker werd daar ook voor gebruikt.

Met een hoogwerker bekeek de brandweer de resten van de brand (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Veel rook

Motoren die in één van de schuren stonden, zijn in allerijl naar buiten gehaald. De rook die bij de brand vrijkomt, is in de wijde omtrek van Nieuw-Weerdinge te zien. Vanwege het asbestgevaar en de rook waarschuwt de VRD omwonenden ramen en deuren gesloten te houden.

Burgemeester Eric van Oosterhout is naar het Noordveenkanaal ZZ gekomen om de situatie te bekijken. De VRD roept via social media andere mensen op vooral niet te komen kijken vanwege de maatregelen die gelden in verband met het coronavirus.