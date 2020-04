Videoland komt met serie over 'verborgen' gezin in Ruinerwold

Videoland, onderdeel van RTL, is gestart met de voorbereidingen voor een serie over het boerderijgezin van Ruinerwold, dat jarenlang voor de buitenwereld verborgen zat. Het gezin van vader Gerrit Jan van D. en zijn negen kinderen staat daarin centraal.

Volgens hoofd Drama van Videoland, Antoinette Beumer, is het verhaal van het gezin in Ruinerwold uitermate geschikt voor zo'n serie. "Verhalen zoals Ruinerwold zijn vaak een ver-van-je-bed-show. Wat er in Ruinerwold is gebeurd, heeft heel Nederland in zijn greep gehouden. Dat dit soort sektarische praktijken ook in onze eigen achtertuin te vinden zijn, had niemand voor mogelijk gehouden."

Niet meteen de waarheid

Volgens een woordvoerder van RTL is de serie geen documentaire, maar een dramaserie waarin gebruik wordt gemaakt van alles wat er in het nieuws is verschenen over het gezin Van D. De makers baseren zich op verschillende bronnen. Het hoeft niet meteen de hele waarheid te zijn.

RTV Drenthe bracht het verhaal vorig jaar oktober naar buiten, waarna de Nederlandse, maar ook de wereldpers zich op de zaak stortte. Er zijn inmiddels twee proforma rechtszaken geweest waarin details over het gezin naar buiten zijn gekomen. Een inhoudelijke behandeling is er niet geweest. Journalisten van De Telegraaf hebben inzicht gehad in een gelekt politiedossier. Daar hebben ze een boek over geschreven.

Bizar verhaal

Vader Gerrit Jan van D. zit sinds 14 oktober 2019 in voorarrest. Net als de Oostenrijkse klusjesman Josef B. B. huurde de boerderij en gaf het gezin onderdak. Beide worden verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling. Van D. wilde op de boerderij zijn eigen koninkrijk stichtten, zonder dat iemand van het bestaan van het gezin af wist. Hij hield er zijn eigen geloof en religie van kwade en goede geesten op na.

Vader Van D. wordt ook verdacht van mishandeling van zijn drie oudste kinderen die niet in de boerderij woonden. Twee van hen zouden seksueel zijn misbruikt. Daarnaast zouden Van D. en B. een 69-jarige man in Oostenrijk hebben mishandeld. Ze werden ook verdacht van witwassen, maar uit onderzoek van het OM blijkt dat de geldstromen legaal waren.

Zoon Jan verliet in oktober vorig jaar het huis aan de Buitenhuizerweg en meldde zich in een café in Ruinerwold. Daarna is de zaak gaan rollen.

Het blijft voorlopig bij de aankondiging van Videoland over de serie. "Het is nog niet duidelijk wanneer we gaan beginnen met opnemen. In deze tijd van het coronavirus is nog niks duidelijk. We zijn in de ontwikkelfase. Er is ook nog niet bekend wie de serie gaat schrijven." Zo zegt een woordvoerder van RTL tegen ons.

Meer initiatieven voor een serie

Videoland is overigens niet het enige bedrijf dat bezig is met een script over het gezin in Ruinerwold. Het verhaal van vader Gerrit Jan van D, zijn eigen geloof en omgang met zijn kinderen heeft meer mediabedrijven geïnspireerd.

Dat Videoland nu met het bericht komt is strategisch, zo zeggen ze. Daarmee willen ze de concurrentie voor zijn en er voor zorgen dat zij er mee stoppen. Het kan nog wel even duren voordat de serie uiteindelijk te zien is.

Antoinnette Beumer regisseerde eerder onder meer bekende Nederlandse films als Loft, De Gelukkige Huisvrouw en Soof. Videoland maakte eerder op dezelfde manier series als Mocro Maffia over de onderwereld in Amsterdam en de serie Judas over Willem Holleeder.

Lees ook: