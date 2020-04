Corona: geen nieuwe ziekenhuisopnames of doden

In Drenthe zijn er sinds gisteren geen nieuwe ziekenhuisopnames of doden door het coronavirus gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In totaal is er in Drenthe bij 28 mensen vastgesteld dat zij zijn overleden aan de gevolgen van het virus. 106 patiënten zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Het totaal aantal besmettingen voor onze provincie komt uit op 461, één minder dan de dag ervoor. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een correctie in de cijfers.

In heel Nederland is het officiële dodental met 48 naar 4566 gestegen. Ook zijn er 88 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Tot nu toe zijn er landelijk 38.416 bevestigde coronapatiënten gemeld aan het RIVM.