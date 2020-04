Opruimen oude gaswinputten rond Emmen, sommige geschikt voor aardwarmte

Het is een vreemd gezicht hoog boven het Noordbargerbos. Een uitkijktoren? Nee, het is de opruimtoren van de NAM. Dat je bij aardgasboring een toren nodig hebt snapt iedereen, maar voor het opruimen van een gaswinput ook?

Ja, zegt Henriët Jager van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM): "Het is een omgekeerde versie van een boortoren die oude gaswinputten opruimt. Bij een aardgasboring word er naar beneden geboord naar een aardgasveld en in de boorschacht komen stalen buizen. De opruimtoren draait die buizen er weer uit. Daarna komen op verschillende plekken in de 3 kilometer lange schacht betonnen proppen. Zo weten we zeker dat, mocht er nog wat aardgas in het veld zitten, dat niet naar boven komt."

Op deze manier werkt de NAM alle oude boorputten af waar geen gas meer wordt gewonnen. De gasvelden rondom Emmen zijn leeg. Ze waren speciaal. Daar werd 'zuur' aardgas gewonnen waar zwavel in zat. Dat zure aardgas werd gezuiverd in Klein Pernis in Emmen: de Gas Zuiverings Installatie die vorig jaar gesloopt is.

Op de enorme locatie komen initiatieven voor duurzame energie. Overigens krijgen ook oude putten waar geen zuur aardgas uit kwam dezelfde behandeling bij het opruimen ervan. Ook daar komt de opruimtoren langs.

Tweede leven: aardwarmte

Voor sommige oude gaswinputten is er mogelijk een tweede leven. Zoals twee bij Emmer-Compascuum. Jager: "Iedere kilometer die je dieper in de aarde gaat is het 30 graden warmer. In onze putten van 3 kilometer diep is het dus 90 graden. Er loopt een haalbaarheidsonderzoek naar de winning van geothermie."

Aardwarmte dus. Tullip Energy is met dat onderzoek bezig. Binnen een paar maanden moet duidelijk zijn of de winning van aardwarmte in oude gasputten haalbaar is. "Die warmte kun je dan gebruiken als vervanging van aardgas om op te koken, te douchen, huizen en kassen van tuinders in dit gebied mee te verwarmen" besluit Jager.