Sterrenmenu voortaan ook vanaf de parkeerplaats uitgeserveerd

Volgens gastvrouw Marleen Brouwer van De Loohoeve lopen de bestellingen voor het driegangenmenu 'als een tierelier'. "Het gaat verschrikkelijk goed. De ene dag zitten we op meer dan tachtig, en afgelopen zaterdag waren we zelfs helemaal uitverkocht met honderd menu's."

Ver buiten de regio

De Loohoeve besloot een dag na de noodgedwongen sluiting van het restaurant op 15 maart, vanwege de coronamaatregelen, om over te schakelen op een alternatief. Blijven koken, maar dan voor mensen thuis. Het werd een speciaal driegangenmenu, om af te halen bij het restaurant, of om te laten bezorgen, binnen een straal van 18 kilometer. "Met ook een menukeuze voor herbivoren of omnivoren, en wat nog een beetje het Michelinstergehalte heeft", vertelt Marleen Brouwer. Uit een eerste peiling bleek daar meteen al voldoende behoefte aan. Maar de belangstelling is de laatste weken uitgegroeid tot ver buiten de eigen regio.

Centraal punt

"We merkten dat steeds meer mensen uit het noorden van de provincie en Groningen behoefte hadden om ons menu te bestellen. Maar afhalen in Schoonloo was voor hen toch een probleem. En overal bezorgen aan huis, dat kost te veel tijd en maakt het ook te duur. Vandaar dat we de oplossing hebben bedacht, om ze op een centraal punt in de regio het menu op te laten halen."

Marleen Brouwer zet zelf in Assen-Noord de menutasjes in de auto van de gasten vanwege de veilige afstand (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Dat ze bij Hoogkerk op de carpoolplaats staan, is volgens Brouwer geen toeval. Het restaurant met één Michelinster gaat daar uiteindelijk naartoe verhuizen, naar een monumentaal pand. Maar het bedrijf in Schoonloo moet eerst verkocht, en dat gaat natuurlijk in coronatijd was lastiger. "Maar we gaan zeker naar Hoogkerk, dat staat vast."

Financieel drama

De afhaal- en brengservice is voor De Loohoeve de enige manier om de coronacrisis te overleven. Ook al is deze crisis volgens Brouwer 'absoluut een financieel drama'. "Dit is een rampjaar. We zien duizenden euro's wegvliegen. We hebben hier ook nog een hotel, dat ligt ook helemaal stil, alle reserveringen zijn gecanceld, terwijl het nu vol zou zitten."

Wat ze nu doen, met de menu's voor thuis, is volgens Brouwer 'beslist geen vetpot'. "De prijs is 35 euro voor een menu. Voor onze zesgangenmenu's die we anders serveren in ons restaurant, gelden natuurlijk heel andere prijzen. Met natuurlijk die speciale ambiance die erbij hoort. Maar hiermee houden we wel ons bedrijf staande en kunnen we ons personeel betalen. Daar doen we het voor."

Door de afhaalservice, begint koken voor het team al vroeg in de middag. "En dan tegen drie uur gaan we alles inpakken. Dan kunnen ze hier vanaf vier uur in Schoonloo afhalen, en Jeroen en ik rijden met onze Loohoeve-vlag en de auto vol bestellingen eerst naar de carpoolplaats in Assen-Noord, en vervolgens rijden we door naar Hoogkerk bij Groningen. En dan zetten we de menutasjes veilig bij de gasten in de kofferbak van de auto. Sommige mensen willen namelijk wel eens de anderhalve meter afstand vergeten. Zo voorkom je dat", vertelt Brouwer.

Anderhalvemeterrestaurant

Ondertussen bereidt het restaurant zich voor op de anderhalve meter economie. "We hebben het geluk dat we een groot pand hebben, met twee ruimtes, want we hadden ook nog de ontbijtzaal voor het hotel. Beide plekken gaan we nu gebruiken om de tafels goed te verdelen, waarbij we alleen vrees ik met tweetallen kunnen werken. Anders zit je te dicht bij elkaar. En we zijn nu aan het denken over een speciaal karretje, dat we willen laten ontwerpoen, waar op anderhalve meter afstand op Michelinsterrenniveau het eten gepresenteerd kan worden."

Bestek zal al op tafel liggen, wat anders per gerecht apart wordt ingedekt. En gasten zullen zelf het eten van het karretje moeten halen. "Maar alles wordt wel in de juiste ambiance gepresenteerd, al zal het anders zijn dan anders", aldus Brouwer. Ze hoopt erop dat ze na 19 mei in elk geval als restaurant die ruimte eindelijk weer krijgen, om gasten te ontvangen. "Wij zullen er in elk geval klaar voor zijn."

